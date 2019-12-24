«كهرباء الشارقة» تدعو للمشاركة في التصويت لاختيار «الهوية الإعلامية المرئية»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة حملة لدعوة موظفيها والمتعاملين إلى المشاركة في التصويت لاختيار الهوية الإعلامية المرئية للدولة التي تمثل قيم الإمارات ورؤيتها وتحملها للعالم في هوية إعلامية مرئية جامعة مميزة.

وتهدف الحملة التي نظمتها الهيئة إلى تشجيع الموظفين والمتعاملين على التصويت عبر الموقع الإلكتروني www.nationbrand.ae على اختيار الهوية الإعلامية المرئية للإمارات من بين 3 شعارات شارك في تصميمها 49 مبدعاً ومبدعة من أبناء الدولة وإماراتها الـ7 من مختلف التخصصات الإبداعية، لتكون رمزاً لدولة الإمارات وتمثلها في مختلف أنحاء العالم.

وترسّخ موقعها في شتى الميادين على الساحة الدولية.

وثمّن الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إطلاق القيادة الرشيدة للمشروع الوطني الهادف إلى نقل قصة الإمارات للعالم، ومشاركة العالم في اختيار أفضل تصميم يعرّف العالم بالقصة الملهمة لدولة الإمارات.