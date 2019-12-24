حاكم الفجيرة يستقبل خصيبة اليماحي الحاصلة على الدكتوراه

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، في قصر الرميلة، الدكتورة خصيبة راشد اليماحي، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.

وهنأ سموه الدكتورة خصيبة لحصولها على درجة الدكتوراه، كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن محتوى رسالة الدكتوراه، متمنياً لها التوفيق في عملها.

ومن جهتها، وجّهت الدكتورة خصيبة الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذا الاستقبال ودعم سموه اللافت والمستمر لطلبة الإمارة، مؤكدةً أن توجيهات سموه ودعمه الكبير هما المحفز الأهم لها للعمل في خدمة دولة الإمارات.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.