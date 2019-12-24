رفع كفاءة شارع الاتحاد بين الشارقة ودبي للحد من الازدحام

المصدر: ■ دبي- أحمد يحيى

كشف معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، أمس، عن إطلاق 4 مشاريع طرق جديدة، بتكلفة تقدر بـ 780 مليون درهم، تتضمن رفع كفاءة وتطوير شارع الاتحاد بين الشارقة ودبي، بتكلفة 230 مليون درهم.

لتشمل تقاطعي النهدة والخلفاء الراشدين، وتطوير شارع الإمارات بتكلفة 200 مليون، وتشمل التقاطعات الأرضية والأنفاق، وتطوير شارع الذيد بطول 30 كيلو متراً، وتوسعة الطريق إلى 3 حارات، وتطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، ويشمل جسرين على التقاطعات ورفع الطاقة الاستيعابية للشارع.

الجيل الجديد

وأضاف معاليه: «إن المشاريع الجديدة ستشمل إطلاق الجيل الجديد لـ 6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم، ومشاريع مبان أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ 600 مليون درهم، و5 مشاريع لمبان حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.

وقال معاليه: «إن تطوير شارع الاتحاد بين الشارقة ودبي سيتم البدء فيه من خلال طرح المناقصات بداية 2020، وسيستغرق المشروع بين عامين إلى عامين ونصف العام، مبيناً أن هناك خطة شاملة لإعداد وتوفير البدائل المناسبة لتخفيف الازدحامات وتسهيل الحركة المرورية خلال مدة تنفيذ المشروع.

مشيراً إلى أنه لن يتم إنشاء محاور طرق اتحادية جديدة خلال السنوات المقبلة، فيما سيتم بالتوازي رفع كفاءة وتطوير الطرق الحالية، فضلاً عن تعزيز استخدام حركة النقل الجماعي لتخفيف الضغط على هذه الطرق.

وذكر معاليه: «إن الوزارة وضمن خطتها للأعوام 2017/‏‏ 2021، تستهدف تنفيذ 36 مشروعاً ضمن برنامجها الاستثماري، تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، وأخرى خدمية، إضافة إلى الطرق الاتحادية والصيانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.

ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده، والذي بدوره يستلزم إيجاد قاعدة وبنية تحتية متطورة توائم هذا التطور». وتنقسم الموازنة إلى مشاريع تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليارات درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليارات درهم.

تفاصيل

وتفصيلاً تشمل خطط الوزارة تنفيذ 4 مشاريع طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد لـ 6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون درهم، ومشاريع مبان أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ 600 مليون درهم، و5 مشاريع لمبان حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.

وبين معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي نية الوزارة لتطوير شارع الإمارات، حيث يشمل التطوير الذي تصل تكلفته 200 مليون درهم، التقاطعات الأرضية والأنفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.

وأوضح: «إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي.

حيث ستشمل عملية التطوير التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم، تقاطع النهدة، وتقاطع الخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3 آلاف مركبة في الساعة لكل اتجاه، بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور، ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه، وذلك لمسافة 2.5 كيلو متر من إمارة الشارقة إلى حدودها مع دبي».

تكلفة تقديرية

وتابع معاليه: «إن الوزارة ستعمل على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلو متراً، حيث تستهدف الوزارة توسعة الطريق إلى 3 حارات.

إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يسهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه، كما سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات، ما يقلل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات».

وتطرق معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، حيث ستشمل الأعمال تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يسهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يسهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.

مشاريع

وأكد معاليه حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، حيث تندرج مختلف المشاريع المستقبلية التي تستهدفها وزارة تطوير البنية التحتية، ضمن خطط الدولة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071.

وأضاف معاليه: «إن وزارة تطوير البنية التحتية تواصل تحقيق الإنجازات عاماً بعد الآخر، بفضل تضافر جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً، وصولاً إلى المئوية 2071».

ولفت معاليه: «إن وزارة تطوير البنية التحية أنجزت 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الـ 5 الماضية، وبلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، وانتهت الوزارة من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليون و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية بـ 394 مليون، فضلاً عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون، وخدمية بـ 65 مليون.

بينما بلغت قيمة مشاريع الطرق الاتحادية، التي انتهت من تنفيذها الوزارة ملياراً و135 مليوناً، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومبان وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم».

أطوال الطرق

وشرح معاليه أن أطوال الطرق الاتحادية بلغت 771.5 كيلو متراً، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 3205 عمليات صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5665 خلال العام الماضي 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ 3459 خلال العام 2018، وأنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، و190 لخدمة تقدير قيمة الأضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممانعة.

ولفت معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية.

وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما «المرحلة لأولى»، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم تقريباً.

وأفاد معاليه أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى «تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان»، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليوناً و500 ألف درهم.

وكذلك مشروع الطريق الاتحادي «E88» الشارقة- الذيد- مسافي، و«المرحلة الثانية- طريق البطائح»، المتوقع الانتهاء منه الربع الثالث من العام المقبل، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.

وتابع معاليه: «إن المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة تشمل أيضاً إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكلفة تصل إلى 167 مليوناً و264 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من العام المقبل، فضلاً عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة.

حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال معاليه: «إن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم، خلال العام المقبل.

بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين وإنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل في رأس الخيمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز منى قيادة قوات الأمن الخاصة في رأس الخيمة.

موسوعة غينيس

سجلت وزارة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة «غينيس» بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متراً، ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.