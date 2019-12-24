شرطة رأس الخيمة تطلق حملة توعية من مخاطر سرقة البطاقات الائتمانية

المصدر: ■ رأس الخيمة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبالتنسيق مع مختلف البنوك على مستوى الإمارة، حملة أمنية توعوية جاءت تحت شعار «حماية البطاقات الائتمانية» الهادفة إلى تقديم التوعية اللازمة لعملاء البنوك بأهمية المحافظة على الأمن والأمان، عبر التزامهم بالتوجيهات الصادرة ونشر الثقافة الأمنية في المجتمع، من خلال الحرص على المحافظة على سلامة وممتلكاتهم من جرائم السرقة أو الاحتيال تحقيقاً للهدف الاستراتيجي للداخلية الرامي لتوفير بيئة آمنة.

وترأس الفريق العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، بمشاركة الرائد مانع الخاطري، مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، إدارة الشرطة المجتمعية، وقام الفريق بتوجيه التوعية والإرشاد اللازمين لجمهور المتعاملين من عملاء البنوك، تحديداً من خلال زيارات ميدانية لعدد من البنوك التي تضمنت العديد من النصائح والإرشادات بحمايتهم من السرقة والاحتيال.

والتنويه بعدة إجراءات احترازية لعدم تعرضها لمثل تلك الجرائم، ودعا إلى تعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع من أجل أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة ورفع نسبة مؤشر الشعور بالأمان، في إطار التزامها بتنفيذ رؤية ورسالة وزارة الداخلية التي تحرص دائماً إلى نشر الأمن والطمأنينة.