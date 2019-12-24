شرطة الشارقة تطلق مبادرة «100 مبرمج»

المصدر: الشارقة - وام

أطلق اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة مبادرة «100 مبرمج» بالتعاون مع كليات التقنية العليا بالشارقة بحضور الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية العليا والمدراء العامين ومدراء الإدارات وعدد من الضباط بشرطة الشارقة.

وتهدف المبادرة التي تبناها مجلس شباب شرطة الشارقة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين وتحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع الإدارات من الناحية التقنية والاستدامة من الموارد البشرية من خلال تأهيل أكبر عدد من المبرمجين في مجال تصميم وتطوير البرامج التقنية لمواكبة التطور المتسارع في علوم الحاسوب وبرمجياته وتسليحهم بأدوات المستقبل وبناء قدراتهم العلمية والعملية.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكليات التقنية العليا وتأكيداً على مساهمتها في إعداد كوادر متخصصة في مجال البرمجة الإلكترونية.

وأعرب اللواء سيف الزري عن تقديره لمجمع التقنيات العليا لتعاونه المستمر في مجال التحول الرقمي، قائلاً إننا نزرع اللبنة الأولى من خلال إطلاق مبادرة «100 مبرمج» من منتسبي شرطة الشارقة لتأهيلهم وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم وإطلاعهم على أحدث التطورات التي تشهدها لغة البرمجة في ظل التقدم الهائل في علوم الحاسوب وتقنية المعلومات ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة عالية مع جميع احتياجات المستقبل الرقمي.

وطالب قائد عام شرطة الشارقة كل من تشمله المبادرة بضرورة الاستفادة منها معتبراً أن المستقبل الوظيفي هو الأفضل في ظل التقنية والتحول الرقمي المبني على أسس معرفية متينة بما يضمن تحقيق التقدم والريادة في المنظومة الأمنية بشرطة الشارقة والدعم الكامل لهم حتى يصلوا إلى المراكز المتقدمة في شرطة الشارقة سعياً لتحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة للعاملين والمتعاملين.

من جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الشامسي إن دعم مبادرة «100 مبرمج» التي تبناها مجلس شباب شرطة الشارقة يهدف إلى تأهيل أكبر عدد من المبرمجين على مستوى تصميم وتطوير البرامج التقنية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية وفي إطار الشراكة الموقعة بينهم وبين شرطة الشارقة التي تؤكد أهمية التعاون على مستوى تبادل الخبرات والمعارف بما يسهم في عمليات التدريب والتطوير.