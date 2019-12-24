شركات استثمارية سعودية تنضم إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

في إطار حرصها على استقطاب أفضل العروض والخدمات لإسعاد حاملي بطاقة «إسعاد»، وقعت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من العقود مع مجموعة من الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لا سيما تلك التابعة لقطاعات الفنادق والمطاعم والمنتزهات الترفيهية.وترأس الوفد النقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران في اللجنة وعدد من الأعضاء.

وقال النقيب السويدي، إن هذه الزيارة تعد استكمالاً للزيارات السابقة التي قام بها ممثلون عن لجنة بطاقة إسعاد، والتي استطعنا من خلالها توقيع عقود مع عدد من الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وفتح قنوات للتواصل مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقيم أنشطة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والترفيهية.