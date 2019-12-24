«تنمية المجتمع» في دبي قدّمت 562 جلسة في الدعم الأسري حتى نهاية نوفمبر

المصدر: دبي ـ وام

قدم مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري 562 جلسة في الدعم الأسري، بينما قدم 92 جلسة تقييم للتطورات النمائية للأطفال واستفاد من خدماته حوالي57 طفلاً.

كما بلغ عدد الجلسات الفردية التي قدمها المركز خلال العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 4086 جلسة، وعدد جلسات التدخل الجماعي 48 جلسة، فيما بلغ عدد الحالات التي استفادت من خدمة الاستشارة التقنية 22 حالة، بينما تم تنظيم 3 جلسات توعوية لأسر الحالات استفاد منها 46 شخصاً وتنظيم 12 ورشة عمل لمقدمي الخدمات في المجتمع استفاد منها 315 شخصاً.

أعلنت ذلك مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في استعراض لجهود المركز أمام وفد من طالبات كلية دبي الطبية زار المركز للاطلاع على منهجية عمل مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وتعرف على التأهيل والدمج الاجتماعي والدور التشاركي للمعالجين والأسرة والبيئة الطبيعية للطفل في تنمية قدراته إلى أقصاها.

وسائل علاجية

وقالت إن ركوب الخيل يعتبر إحدى الوسائل العلاجية الحديثة والمثبتة النتائج في الكثير من حالات أصحاب الهمم، وأهمها حالات الشلل الدماغي والصلب المفتوح والتوحد ومتلازمة داون، والعديد من الاضطرابات الحركية والحسية سواء كانت للأطفال أو البالغين، مشيرة إلى أن برنامج ركوب الخيل استفاد منه هذا العام حوالي 21 طفلاً وطفلة بمجموع 96 جلسة أقيمت خلال الموسم الأخير للبرنامج.

وخلال الزيارة اطلعت الطالبات على مجمل خدمات المركز بما في ذلك الكشف المبكر والخطط العلاجية الفردية والتدخل في البيئات الطبيعية وبرامج التوعية والتدريب للأسر والمتعاملين من الأطفال التي يوفرها المركز.

وقالت مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع إن نموذج عمل مركز دبي لتطوير نمو الطفل المرتكز إلى منهجية اجتماعية تعتمد تنمية قدرات الطفل في البيئة الطبيعية وتأهيل أفراد الأسرة للمساهمة في ذلك أثبتت نجاحها في تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الإيجابية للأطفال وفي تسهيل دمجهم في التعليم النظامي وحصولهم على فرص عادلة في التعلم والمشاركة الاجتماعية.