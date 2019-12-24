البواردي يبحث التعاون مع السفير السنغافوري

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، صامويل تان تشي تسي سفير جمهورية سنغافورة الذي قدم للسلام على معاليه، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وذلك بحضور مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع.وتمنى معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، للسفير، التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنياً على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله في الدولة، من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة على مختلف الصعد.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة وسبل تطويرها.