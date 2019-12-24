جمع 1500 كيلوغرام نفايات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

جمعت الحملة السنوية «نظفوا الإمارات» التي نفذتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة 1.5 طن من النفايات في منطقة مزرع بإمارة رأس الخيمة، وجاءت الحملة تحت رعاية وزارة الاقتصاد.

وبالتعاون مع دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة وبنك رأس الخيمة كراعٍ داعم، وبتكاتف أكثر من 450 مشاركاً ومشاركة من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمدارس والأسر مغطين معاً مساحة 3 كيلومترات مربعة في منطقة «مزرع» الطبيعية. وقالت حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة:

«على مدى الأسبوعين الماضيين اجتمع أكثر من 27417 مشاركاً ومشاركة من مختلف مناطق الدولة، لإزالة 38 طناً من النفايات بالمناطق البيئية الطبيعية في الدولة، حيث غطت الحملات مساحة 52 كيلومتراً مربعاً، وساهمت الحملة في إعادة تدوير 1380 كيلوغراماً من المخلفات التي تم جمعها».

مساهمة

وأشارت إلى أن الدورة الـ 18 لحملة «نظفوا الإمارات» لعام 2019، ساهمت في زيادة المشاركة المجتمعة وغرس قيمة التطوع في نفس العائلات من خلال مشاركتهم النشطة وإحداث التغيير الإيجابي، حيث نظمت الحملة على مدار 10 أيام في 10 مواقع في الإمارات.

