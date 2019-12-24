الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتتكاثر السحب المنخفضة على الجزر والسواحل غرباً ..تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

..والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً ..والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الخميس طقسا رطبا صباحا خاصة على المناطق الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئيا ..وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس يوم الجمعة رطباً صباحاً ويحتمل تشكل ضباب غرباً، يصبح صحواً إلى غائم جزئيا ..وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبالنسبة ليوم السبت فتوقع المركز أن يكون الطقس رطباً صباحاً على المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئيا ..وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س ..والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.