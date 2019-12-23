فحص الساحة الذكي في دبي يرفع نسبة النجاح 5%

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

كشف عبد الله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «أن فحص الساحة الذكي لاختبار الراغبين في الحصول على رخصة القيادة، والذي طبق في نهاية العام الماضي ساهم في رفع نسبة النجاح 5% مقارنة بالنظام التقليدي، كما ساهم في تقليص فترة الانتظار من أكثر من أسبوعين إلى يومي عمل فقط، إضافة إلى مساهمته في رفع نسبة الشفافية وتخفيض هامش الخطأ في اتخاذ القرار الخاص بنجاح أو رسوب المتدرب بدون تدخل بشري، كما أدى إلى زيادة كفاءة عمليات الفحص من خلال التشغيل الآلي المتناغم لمجموعة من المركبات الذكية وتحسين عوامل الأمان باستخدام تقنيات تسمح بتجنب أضرار الحوادث».

تسجيلات مرئية

وأوضح: «أن فحص الساحة الذكي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وتمت فيه أتمتة اختبارات القيادة 100%، مما انعكس إيجاباً في توفير بيانات دقيقة للمتعامل من خلال التسجيلات المرئية المعتمدة على تقنية التصوير لعمليات الفحص وتقديمها للمتعامل في حالات التظلمات والشكاوى، مشيراً إلى أن جميع ساحات الفحص في جميع المراكز مزودة ببرج مراقبة يسمح للفاحص بمتابعة أكثر من مركبة فحص ويتم الاحتفاظ بتسجيل لجميع مراحل الفحص لضمان نزاهة احتساب نتيجة الاختبار والقدرة على مراجعتها عند الطلب، كما أن جميع المركبات مزودة بكمبيوتر لوحي ووحدة معالجة مركزية و5 كاميرات داخلية وأمامية وخلفية وجانبية وحساسات للتعرف على الوجه وحساسات في المقود وأخرى للمكابح والمحرك والاصطدام».

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، إلى أنه لتحقيق أعلى درجات السلامة في عمليات فحص السائقين تم تزويد المركبات بنظام سلامة هو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث تتوقف المركبة نهائياً في حال تجاوز سرعة المركبة 35 كيلومتراً في الساعة، أو عند وجود عائق أمام المركبة أثناء سيرها بسرعة أعلى من 20 كيلومتراً في الساعة، أو عند اصطدام المركبة بأي عائق من الأمام.

وأوضح أن معاهد التدريب تخضع للرقابة لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات المحددة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهناك تصنيف النجوم للمراكز مستند إلى أكثر من 30 مؤشراً تندرج ضمن 3 محاور أساسية تتضمن: قياس أداء المعهد في عملية التدريب وقدرته على تطوير أدواته ضمن المنهج والنظم المعمول بها، فيما يركز المعيار الثاني على الإجراءات التي يطبقها المعهد بهدف تقديم خدماته بأفضل المعايير التي ترضي العملاء وتسهل إجراءاتهم وتسعدهم، كما يتناول المحور الثالث الجانب الرقابي الذي يركز على مدى التزام المعهد بالسياسيات والقرارات والقوانين المطبقة من قبل الهيئة، والتي يندرج تحتها كثير من التفاصيل المتعلقة بأداء المدربين والفاحصين وآلية الرقابة على عملهم والتزامهم بمتطلبات الحياة والصحة والسلامة والمسؤولية المجتمعية».

وأشار إلى أن تصنيف النجوم يدون على واجهة كل معهد، ويمكن للطلبة الراغبين الحصول على رخصة قيادة الاطلاع على عدد النجوم التي حققها كل معهد، لافتاً إلى أن نتائج التقييم النصف السنوية منحت معهداً واحداً تصنيف 6 نجوم، و4 معاهد تصنيف 5 نجوم، ومعهدين منحتهما تصنيف 4 نجوم، وذلك من أصل 17 مركزاً يطبق فيه فحص الساحة الذكي.