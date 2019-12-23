محمد بن زايد يستقبل وفد "برنامج التسامح و التعايش" الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم وفد " برنامج التسامح والتعايش " الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية بدورته الثانية .. بمشاركة مجموعة من أئمة المساجد والخطباء والوعاظ في الدولة.

و رحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي ــ بوفد البرنامج و تبادل معه الأحاديث حول أهداف البرنامج و أهمية تأصيل ثقافة التسامح والتعايش وتقدير اختلاف الآخر والأسس العلمية و المنهجية اللازمة لربط مبدأ التسامح بالهوية الوطنية الإماراتية.

من جانبه ثمن الوفد دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفاعل وجهوده في تعزيز كل ما له صلة بالمفاهيم الإنسانية والقيم النبيلة ليكون التسامح في دولة الإمارات منهاج عمل و أسلوب حياة ونموذجا فريدا يحتذى في المنطقة والعالم إضافة إلى ترسيخ دور الدولة الريادي بوصفها عاصمة عالمية للتسامح والتعايش الحضاري .

ضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان

آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

يذكر أن البرنامج يستهدف تدريب المشاركين على مهارات جديدة تساعدهم على نشر ثقافة التسامح في المجتمع فيما تركز المساقات العلمية على ما تتطلبه كل مهارة من أسس وأدوات تقنية تدرب الملتحقين بالبرنامج على تجسيد ثقافة التسامح والتعايش وبثها محليا وعالميا بشكل عملي.. فيما عقدت الدورة الأولى من البرنامج خلال الفترة من السادس من شهر يناير وحتى الثاني من شهر مايو الماضيين.

ويهدف البرنامج أيضا إلى بناء الخبرات المؤهلة ورفد المجتمع بها وإعداد سفراء للتسامح لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها أيقونة التسامح في المنطقة والعالم وتحقيق طموحاتها نحو المستقبل وإكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات اللازمة للمضي قدما في اعتماد ثقافة التسامح و التعايش منهج حياة وصقل مهاراتهم في هذا الاتجاه.