دبي تستضيف التجمع الكشفي في المرموم بمشاركة 6 دول

المصدر: دبي- البيان

ينطلق غدا في محمية المرموم في دبي فعاليات المخيم الكشفي الخليجي والذي يقام تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي وخلال الفترة (24-28) ديسمبر الحالي وتنظمه مفوضية كشافة دبي بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية وجمعية كشافة الامارات والمنظمة الكشفية العربية – الاقليم الكشفي العربي وجمعية توعية و رعاية الأحداث.

ويأتي تنظيم المخيم تأكيدا للجهود الحثيثة لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وللدور الايجابي الذي يمكن ان تلعبه الحركة الكشفية في مجال البيئة والمساهمة في التوعية بالاهتمام بالحياة الطبيعية في منطقة المرموم بدبي.

وتشارك في المخيم جمعية الكشافة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والكويت ومصر والإمارات.

وفي هذا السياق رحب اللواء (م) عبد الرحمن محمد رفيع رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة دبي بالوفود المشاركين من ضيوف الإمارات، متمنيا لهم طيب الإقامة والنجاح في الإمارات، ومقدما شكره للجهات المساندة التي مهدت للاستعداد والجاهزية الأمثل موجها الدعوة للجنة المنظمة إلى بذل أفضل الجهود من أجل تأمين سبل الراحة والنجاح ويسعى مشروع كشافة المرموم إلى الاستفادة من محمية المرموم في دمج روح الأصالة الإماراتية ضمن قيم الكشفية، بهدف تنمية قدرات ومهارات الأجيال الناشئة كما وتتضمن أنشطة رياضية مختلفة في الجانب الترويحي.

بدوره أكد خليل رحمة علي المدير التنفيذي لمفوضية كشافة دبي ومشرف عام المخيم اكتمال التجهيزات الكاملة لاستضافة المخيم الكشفي بالصورة المميزة المعروفة عن الاستضافات الدولية ومعبرا عن سعادته لأن يتم تنظيم هذا المخيم في دولة الامارات العربية المتحدة وتزامنا مع عام التسامح والمعاني النبيلة لذلك ويهدف المخيم الي تنمية قدرات ومهارات الفتية والشباب بدنيا وثقافيا وروحيا واذكاء روح الأصالة والارتباط بالأرض ، والتواصل الإيجابي مع البيئة من خلال حزمة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تم تصميمها لتعزيز مفاهيم حماية البيئة والحياة البرية.