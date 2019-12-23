عبدالله النعيمي: تطوير شارع الاتحاد بين الشارقة ودبي في 2020

المصدر: دبي - أحمد يحيى

استعرض معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، في مؤتمر صحفي اليوم، خطة الوزارة ضمن خطتها حتى 2021 وإنجاز 55 مشروع حيوي خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 4 مليارات و250 مليون درهم.

وأكد معاليه أن تطوير شارع الاتحاد بين الشارقة ودبي سيبدأ في 2020 مع إيجاد بدائل مرورية لتخفيف الازدحام تسهيلا على مستخدميه. وسيتم الانتهاء من مشروع تطوير شارع الاتحاد بين عامين لعامين ونصف بدءًا من 2020.

وسيتم تطوير شارع الاتحاد في نقطتين هما تقاطع النهدة وتقاطع الخلفاء الراشدين ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق لتصل 3 آلاف مركبة في الساعة وفصل الحركة البطيئة ضمن طريق خدمي من حارتين لمسافة 2.5 كيلومتر من بداية الشارقة لحدودها مع دبي.

كما سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتطوير شارع محمد بن زايد بنسبة 40% من خلال تطوير جسرين على التقاطعات.

واستعرض معالي عبدالله النعيمي مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية نذكر منها:

- 10 مليارات درهم مشاريع الوزارة ضمن خطتها 2017–2021

- تطوير محاور حيوية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الاتحاد بين الشارقة ودبي

-تطوير شارع الامارات بتكلفة 200 مليون درهم

- تطوير وتوسعة طريق الذيد بتكلفة 220مليون درهم

- إطلاق الجيل الجديد من المدارس من خلال 4 مشاريع بتكلفة 600 مليون درهم

- إطلاق الجيل الجديد من المراكز الصحية ومستشفيات مجتمعية من خلال 6 مشروعات بتكلفة 350 مليون درهم.

- تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومتر وتوسعة الطريق لثلاث حارات وإنشاء جسر جديد بتكلفة 220 مليون ورفع الطاقة الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة في الساعة.