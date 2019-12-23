مواطن يفوز بسيارة في مهرجان ضواحي 8

المصدر: البيان الإلكتروني

في حضور عائلي كبير أجرت دائرة شؤون الضواحي والقرى سحبها الأول على سيارة ميني كوبر والتي خصصتها للمترددين والمتسوقين على مهرجان ضواحي ثمانية والذي تقيمه حاليا في كل من حديقة النوف بمدينة الشارقة والقرية التراثية في منطقة مليحة بجانب سحوبات أخرى على جوائز قيمة .



واشرف على السحب الالكتروني الذي جرى تنفيذه مساء أمس بحديقة النوف ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية ليتم السحب على بطاقة مشتريات سواء من الزائرين للمهرجان في الشارقة وفي منطقة مليحة ومنح الفائزين جوائر ألكترونية وهدايا قيمة .

وأسفرت القرعة الالكترونية التي حضرها الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤو ن الضواحي والقرى وممثلين عن الدوائر والجهات المشاركة أسفرت عن فوز المواطن موسى مبارك سرور بأولى السيارات على أن يتم السحب على السيارتين المتبقتين خلال الاسبوعين المقبلين.



ويعد السحب على السيارات إحدى البرامج الجديدة التي طرحتها دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشراكة مع 36 جهة حكومية وخاصة تضافرت جهودهم لخدمة المجتمع والقيام بطرح فعاليات نوعية للأسر المتواجدة في المهرجان ليتم تشجيعها على الحضور والمشاركة ودعم أكشاك الاسر المنتجة .



وفي هذا الاطار أعرب خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى عن سعادته بنجاح المهرجان بصورة لافته مع انتهاء الاسبوع الأول والسحب على السيارة الأولى وأشار إلى أن تردد الاسر بأعدد كبيرة وتواجد الابناء والبنات في الفعاليات يدعونا إلى الفخر بمستوى الشراكة المجتمعية لخدمة الاسر وتقديم ما يسعدها من برامج خلال فترة الاجازة المدرسية .



وأوضح السويدي سيتم السحب على السيارة الثانية نهاية الاسبوع الثاني من المهرجان والسيارة الثالثة كذلك في نهاية الاسبوع الثالث من المهرجان ليتاح للجميع تكافئ الفرص بالفوز بجانب الترشح للفوز بمئات الجوائز القيمة الأخرى .