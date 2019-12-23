شرطة أبوظبي: "E call" نظام يطلق رسالة استغاثة آلية من السيارة إلى الطوارئ

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

أوضح العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن مبادرة فزعة "E call" هو نظام يطلق رسالة استغاثة آلية في حالة وقوع حادث من السيارة مباشرة إلى الطوارئ تتضمن موقع الحادث وعدد الأفراد بالسيارة التي وقع لها الحادث.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شرطة أبوظبي اليوم تفاصيل الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ الخاص بتلقي مكالمات مبادرة فزعة «E Call».

ونظمت الهيئة اليوم مؤتمراً صحفياً تحدث خلاله ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، والعميد ناصر سليمان المسكري، عن الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ الخاص بتلقي مكالمات مبادرة فزعة «E Call» التي تهدف إلى تقليل وقت الاستجابة لحوادث المرور.

وتم اعتماد عدد من مراكز الطوارئ في الإمارات لدعم نظام «E Call» للاتصال الآلي في حالات حوادث السير بعدما تم اعتماد جاهزية شبكات الاتصالات، لتكون دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق المبادرة.

العميد ناصر سليمان المسكري: مبادرة فزعة " E call " نظام يطلق رسالة استغاثة آلية في حالة وقوع حادث من السيارة مباشرة إلى الطوارئ تتضمن موقع الحادث وعدد الأفراد بالسيارة التي وقع لها الحادثhttps://t.co/oz1PvvVUh2@ADPoliceHQ @TheUAETRA #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/na0Dg4vqzi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2019