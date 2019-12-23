«إسعاف دبي» تناقش التعامل مع حالات الإصابة بالأوبئة المعدية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مقر المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ورشة عمل بعنوان «التعامل مع حالات الإصابة بالأوبئة المعدية».

ودشّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، يرافقه خليفة بن درّاي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة العمل.

وأكّد اللواء خبير خليل المنصوري في كلمته الافتتاحية أنّ الهدف الأساسي من إطلاق الورشة هو تدريب الجهات على كيفيّة استخدام الملابس الوقائية أثناء التعامل مع الأوبئة المعدية بشكل يمنع انتقال العدوى، وكذلك تهدف إلى رفع الوعي العام.

وقال خليفة بن دراي: إنّ الورشة تأتي ضمن توصيات الاجتماع الثالث لفريق إدارة الأزمات والكوارث بدبي.

مشيراً إلى أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحرص على المشاركة في المبادرات التي من شأنها دعم الشعور بالأمان وتأمين المجتمع ضد مخاطر الإصابات والأمراض، كما تساهم في تحسين جودة الحياة من خلال عملها النبيل بالمحافظة على الأرواح وتنظيم وتطوير خدمات الطب الطارئ ورعاية المرضى ما قبل المستشفى.

وذكر الدكتور علي سالم القيواني مدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في هيئة الصحة بدبي أنّ الورشة التي عقدت بمشاركة 50 موظفاً من القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي تُعدّ تنفيذاً لتوصيات مركز إدارة الأزمات والكوارث برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

حيث استهدفت الورشة أكبر عدد من الموظفين في الصف الأول من المستجيب الأول من جميع الجهات الحكومية.