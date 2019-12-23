«الصحة».. إنجازات نوعية في الرعاية والحلول المستقبلية

المصدر: دبي - وام

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجازات نوعية في جودة الرعاية الصحية وابتكار الحلول المستقبلية المستدامة خلال عام 2019.

وشملت بشكل خاص حزمة فريدة من الخدمات الصحية المبتكرة والمشاريع الوقائية والعلاجية المتوافقة مع أحدث التقنيات الطبية مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي ودمج التطبيقات الذكية في خدمات الصحة النفسية بالشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حلول علاجية للأمراض المزمنة ومواكبة أحدث تطورات الطب الشخصي لتمكين المرضى من إدارة خدماتهم العلاجية بصورة ذاتية.

وتأتي هذه الإنجازات بالتزامن مع تشريعات صحية تضمن ممارسات سليمة في كافة القطاعات الصحية مواكبة لأعرق الأنظمة الصحية بالعالم مثل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية والسياسة الوطنية لمكافحة الأمراض السارية.

وتحت شعار «نتخطى حدود المستقبل» استهلت الوزارة عام 2019 بإطلاق 32 مشروعاً مبتكراً على منصتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي لتحقيق نقلة نوعية في مستويات الرعاية الصحية برؤية مستقبلية باستخدام نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وتطوير التكنولوجيا المناسبة لنظام إدارة صحة المجتمع من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي.

وشهد عام 2019 فوز وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالعديد من الفئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز من بينها جائزة «أفضل جهة تحسناً» في الأداء على مستوى الوزارات خلال العامين الماضيين، كما تم تكريم الوزارة ضمن الفريق المشارك بعدد من الفئات من بينها فئة أفضل خدمة حكومية مشتركة وهي خدمة «مبروك ما ياك».

وبلغ إجمالي المرضى المراجعين لمستشفيات وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري حتى أكتوبر الماضي أكثر من مليون و320 ألف مراجع. كما بلغ عدد مراجعي العيادات التخصصية 660 ألف مراجع، في حين بلغ وقت الانتظار للمعاينة من قبل طبيب العيادات التخصصية 22 دقيقة، مقارنة بالمستهدف العالمي البالغ 30 دقيقة.