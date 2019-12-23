محمد بن سعود يتفقد المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تفقد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، المختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة.

والمستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة، والمستشار حسن محيمد النائب العام للإمارة، والمستشار راشد أحمد آل مالك المحامي العام للنيابة الكلية، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من ضباط شرطة رأس الخيمة.

واطلع سموه خلال زيارته التفقدية على المرحلة الأولى لتطوير المختبر الجنائي والطب الشرعي بشرطة رأس الخيمة التي جاءت بدعم مباشر من سموه، والتي ستشكل إضافة نوعية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مساعيها الدؤوبة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

تقدير

وثمن اللواء علي عبد الله النعيمي الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة المستمرة من قبل سمو ولي العهد، للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الصعيدين المعنوي والمادي.

مما ساهم في وصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم لافت وتقديم أعلى مستويات الأداء الشرطي بصورة جعلت منها مؤسسة شرطية عصرية تجعل من الأمن ركيزة للتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارة وبث الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين بما يتماشى مع رؤية 2021 في جعل الدولة واحدة من أفضل دول العالم في مجال الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

ريادة

واستعرض القائد العام لشرطة رأس الخيمة النتائج الريادية لشرطة رأس الخيمة في السنوات الخمس الأخيرة على مختلف الصعد الأمنية والجنائية والمرورية والاستراتيجية التي ما كانت لتتحقق لولا هذا الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة.

مشيرا إلى أن المختبر الجنائي بات اليوم مزودا بأحدث المعدات والتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة، القادرة على أداء المهام الموكلة إليه بدرجة عالية من الدقة والجودة والكفاءة والفاعلية وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

ولفت إلى اعتزام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تنظيم وعقد أول مؤتمر عالمي للطب الشرعي في الإمارة أوائل العام المقبل، سيستضيف خبراء ومختصين من مختلف بلدان العالم في مجال المختبر الجنائي وطب العلوم الشرعية.

جولة

ثم قام سمو ولي عهد رأس الخيمة بجولة ميدانية تفقد من خلالها أقسام ووحدات المختبر الجنائي والطب الشرعي المستحدثة، حيث استعرض قائد عام الشرطة المرحلة الأولى لتطوير المختبر الجنائي والطب الشرعي التي بدأت بتوجيه من قبل سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي قبل ستة أشهر، وحظيت بكافة أشكال الدعم من سموه، ابتداء من وضع الخطط والأفكار التطويرية له.

وصولاً إلى إنجاز هذه المرحلة التي تعتبر بوابة العبور لمراحل تطويرية مستقبلية للمختبر.

وأوضح أن هذه المرحلة تضمنت تحديث الأجهزة الحالية وتزويد المختبر الجنائي في شرطة رأس الخيمة بأحدث الأجهزة وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية وإنشاء مختبرات ومعامل جديدة وتعيين كوادر فنية وعلمية متخصصة ومد شبكة الغازات والتعاقد مع شركات عالمية لتوريد المواد المستخدمة في المختبر.

وهو ما وفر الوقت والجهد وساهم في تعزيز الدقة في العمل، بالإضافة إلى إنشاء عيادة المرأة والطفل ووضع اللبنة الأولى للحصول على شهادات الجودة العالمية «الأيزو» وتوفير مجهر متطور لمختبر الحرائق.

تصور

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أنه تم وضع تصور للمرحلة الثانية قصيرة المدى لتطوير المختبر الجنائي تشمل إنشاء مشرحة جديدة حديثة وتطوير وحدة البصمة الوراثية وتأكيد الجودة في المختبرات الجنائية، فضلاً عن تطوير النظام الإلكتروني المعلوماتي في المختبرات الجنائية.