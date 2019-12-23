وزارة تطوير البنية التحتية تكرّم منتسبي «أجيالنا»

المصدر: دبي - وام

كرمت وزارة تطوير البنية التحتية 20 خريجاً وخريجة من منتسبي الدورة الثانية من مبادرة «أجيالنا» والتي تعتبر من المبادرات الرائدة على مستوى الدولة والأولى من نوعها واستهدفت دعم الخريجين الجديد الباحثين عن عمل ممن لا يملكون الخبرة الميدانية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في مركز أثار مليحة وحضره المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة.

واستهدفت المبادرة التي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية تدريب خريجي التخصصات الهندسية المواطنين ودمجهم بالعمل الميداني لمدة 3 أشهر بمختلف القطاعات الهندسية، حيث نفذ البرنامج التدريبي تحت إشراف مهندسي الوزارة المتخصصين في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والمدنية وكذلك الاستدامة.

وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي: «أن استراتيجية الوزارة المنبثقة من توجه دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها تولي اهتماماً كبيراً بالموارد البشرية وتطويرها تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021».