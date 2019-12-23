19.7 مليون درهم حصيلة مزاد الأرقام المميّزة في دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني «103» للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من أمس، 19 مليوناً و751 ألف درهم، وجرى المزاد في فندق إنتركونتننتال فيستفال سيتي.

وحقق الرقم 70S القيمة السعرية الأعلى، إذ بيع الرقم بمليون و900 ألف درهم، تلاه الرقم 99AA بمليون و820 ألف درهم، ثم الرقم 333H بـ970 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة.

وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، لأنها، أي هذه الأرقام المميزة، تمثل مناسبات ورموزاً وأحداثاً ومحطات مهمة في حياتهم. وتحظى المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة، لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور.