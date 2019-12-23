«نيويورك - أبوظبي» تطلق برنامجين جديدين لنيل شهادة الماجستير

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامجين جديدين بدوام كامل لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد وفي الفنون الجميلة، التي تجسّد أولى برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة، بهدف تمكين الطلاب من أداء دور فاعل في دعم نمو مختلف القطاعات في المنطقة، كما يمكن للطلاب حالياً تقديم طلبات التسجيل لفصل الخريف للعام الدراسي 2020.

وسيوفر برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد للطلاب مزيجاً متنوعاً من النماذج التحليلية والنظرية الكمية، ما يتيح لهم تعلّم كيفية تحليل البيانات المعقدة وحل المشكلات الاقتصادية، فضلاً عن تطبيق النظرية الاقتصادية والتقنيات الكمية لبلورة فهم واضح حول القضايا الاقتصادية الرئيسة، مثل إخفاق السوق وسلوكياتها وتأثيرات السياسات الاقتصادية.

ويهدف برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام، وهو الأول من نوعه في المنطقة، إلى استقطاب المواهب الإبداعية الواعدة التي تتطلع إلى تحقيق النجاح في بيئة تعليمية تحاكي بيئة الاستوديوهات الفنية.

بدوره، قال هيرفي كريس، عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة نيويورك أبوظبي: «سيؤسس هذا البرنامج جيلاً من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في العلوم الاقتصادية الذين يتمتعون بفهم كامل حول المنطقة واحتياجاتها.

ولا شك أن برنامج ماجستير العلوم في الاقتصاد سيسهم بشكل فاعل في دعم رسالة جامعة نيويورك أبوظبي المتمثلة في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، إذ سيعمل خريجو البرنامج على دعم اقتصاد المنطقة انطلاقاً من مواقعهم الوظيفية، كما ستتعاون الأجندة البحثية الغنية لأعضاء الهيئة التدريسية مع الطلاب الموهوبين لمعالجة التحديات».