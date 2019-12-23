«المجلس الأطلسي» يسلط الضوء على رؤية الإمارات في قطاع الفضاء

المصدر: دبي- سيد صالح

سلط «المجلس الأطلسي»، وهو مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة، الضوء على طموح الإمارات في مجال الفضاء ورؤيتها في هذا الشأن.

كما استعرض الخطوات التي اتخذتها الإمارات في مشروع مهمتها إلى المريخ المنتظر انطلاقها لاكتشاف كوكب الأحمر في عام 2020، ووصولها إلى سطحه في 2021، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

جاء ذلك من خلال ندوة عقدها المجلس أخيراً في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن واستضاف فيها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة؛ والمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، لمناقشة طموحات الإمارات في مجال العلم والتقنية بصفة عامة، وفي قطاع الفضاء بصفة خاصة

وتولت كريستين فونتينروز، مديرة «مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط» التابعة للمجلس، إدارة الندوة.

وأكدت معالي سارة الأميري في حديثها بالندوة، أن الإمارات تتبنى حالياً رؤية تهدف إلى إجراء تغيير جذري في طبيعة اقتصادها، وتحويله إلى اقتصاد قائم بالأساس على العلوم والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال مشروعات علمية جريئة ونوعية، مثل مهمة «مسبار الأمل».