الإمارات تودع حصة الخالدي.. رائدة الهندسة المدنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شُيّع أمس جثمان المهندسة حصة أحمد الخالدي إلى مثواه الأخير، حيث تم الصلاة على جثمانها في مسجد سلطان بن زايد الأول بأبوظبي.

وودّعت الدولة المهندسة الإماراتية حصة أحمد الخالدي التي غيبها الموت عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض. وتعد الخالدي من الرعيل الأول في مجال الهندسة المدنية في الدولة، حيث تخرجت في إحدى الجامعات الأمريكية عام 1983.

كما تعد الفقيدة رائدةً من رائدات العمل النسائي والتطوعي، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية الحكومية والخاصة في الاتحاد النسائي ومجلس سيدات الأعمال وجمعية الهلال الأحمر الإماراتية وغيرها.

ونعى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بالقول: «انتقلت إلى جوار ربها إحدى الإماراتيات الملهمات، رحم الله حصة الخالدي المرأة المعطاءة والوفية لوطنها، هي من أوائل خريجات الهندسة في الإمارات ومن السباقات في صناعة الريادة، ستظل رمزاً للإماراتية الشغوفة بالعمل والبناء، تعازينا لذويها ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

كما نعت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، الفقيدة بالقول: «رحم الله حصة الخالدي، كانت محبة مخلصة لوطنها، تركتنا بسيرتها العطرة التي لا خلاف عليها، شكراً لكل ما قدمتيه لوطنك ولنا».

ونعى أمس الأول معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الفقيدة بالقول: «فقدنا إحدى رائدات الإمارات، المهندسة حصة أحمد الخالدي بعد صراع طويل مع المرض، حصة كانت زميلة الدراسة في أمريكا، ومن أوائل خريجات الإمارات في الهندسة، وكانت رحمها الله مثال المرأة العصامية المثابرة، نسأل الله لها المغفرة وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان».