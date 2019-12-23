بث مباشر للكسوف الحلقي الخميس من الظفرة

ينظم مركز الفلك الدولي برعاية وكالة الإمارات للفضاء رصداً جماهيرياً عاماً لرصد ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس يوم الخميس المقبل بفندق تلال ليوا الواقع في منطقة الظفرة، وسيبدأ الرصد من الـ6.30 صباحاً وحتى نهاية كسوف الشمس، ويمكن متابعة البث المباشر على الرابط https:/‏/‏youtu.be/‏tQqnyRi9NxU

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي: «تشهد أجزاء من منطقة الخليج ظاهرة فلكية نادرة صبيحة الخميس المقبل، تتمثل بكسوف حلقي للشمس، وعند الكسوف الحلقي يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة.

ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي. وبالنسبة لمنطقة الخليج فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق قطره حوالي 155 كيلومتراً يبدأ من شرق السعودية مروراً بالإمارات ثم سلطنة عمان ثم يكمل مساره في المحيط الهندي، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشاهد الحدث ككسوف حلقي، إلا أن باقي مناطق الخليج ستتمكن من رؤيته ككسوف جزئي».

ومن الجدير بالذكر بأن المناطق التي ستشهد الكسوف الحلقي ستتمكن من رؤية ومتابعة ظواهر نادرة ومميزة، فعند اكتمال ونهاية الكسوف الحلقي يمكن رؤية ظاهرة تسمى حبيبات بيلي، فحواف القمر ليست حادة بل عبارة عن تعرجات ونتوءات بسبب جبال ووديان القمر التي تقع على حافته، فعند اكتمال الكسوف الحلقي تصل أشعة الشمس إلينا من خلال وديان القمر، وبالتالي تظهر حبيبات مضيئة على حافة القمر.

وقال المهندس عودة: «سيبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من الساحل الغربي للدولة متمركزاً من غرب مدينة الرويس ثم يتجه إلى جهة الجنوب الشرقي مروراً بمدينة زايد ومن ثم المنطقة الجنوبية الشرقية من الإمارات متمركزاً عند منطقة أم الزمول. وبالتالي فإن معظم المناطق في جنوب الدولة ستشاهد الكسوف الحلقي، في حين ستشاهد المناطق الأخرى الحدث ككسوف جزئي فقط.

وهذا يشمل مدينة أبوظبي والعين وجميع الإمارات الأخرى. ويومها ستشرق الشمس مكسوفة بالنسبة لجميع مناطق الدولة ومن ثم تشهد بعض المناطق الكسوف الحلقي، وتبلغ مدة الكسوف الحلقي عند مركز الشريط دقيقتين و54 ثانية. وستكون نسبة الكسوف في مدينة أبوظبي 91% وفي مدينة العين 90% وفي مدينة دبي 87% وفي مدينة رأس الخيمة 84%. أبوظبي ـ البيان