عمار النعيمي: قيادة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بأمن الإنسان والمجتمع

المصدر: عجمان - وام

ثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية من قبل وزارة الداخلية، وخاصة توفير أحدث المعدات الخاصة بإطفاء الحرائق.

والتي يرجع الفضل فيها لتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين يولون اهتماما كبيرا بأمن الإنسان والمجتمع وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان، أمس، في مكتبه بديوان الحاكم، اللواء جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني في وزارة الداخلية، بحضور العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني في عجمان، وعدد من كبار الضباط..

واطلع سموه خلاله على خطط وبرامج الإدارة العامة للدفاع المدني الحالية والمستقبلية للارتقاء بخدماتها في جميع إمارات الدولة عامة وعجمان خاصة، وفق استراتيجية وزارة الداخلية، إضافة إلى مشروعاتها التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وإنجازاتها في الفترة السابقة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الداخلية، وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي يولي اهتماما بتدعيم وتوفير المعدات والأجهزة المتطورة وبما تحتاجه إدارات الدفاع المدني من معدات وكوادر بشرية.

ودعا سموه إلى الاهتمام بالبرامج التوعوية الخاصة في هذا المجال وتنظيم دورات حول كيفية التصدي والتعاون بين أفراد المجتمع كافة لمكافحة الحرائق والحوادث الطارئة وتنوير المجتمع بطرق وأساليب الإسعافات الأولية وكيفية إسعاف المصابين.

كفاءة

وقال اللواء المرزوقي إنه أطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على الخطط التطويرية المستقبلية لإدارات الدفاع المدني ورفع كفاءة الأداء بين أفراد قوة الدفاع المدني على مستوى المركز، مؤكداً أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل على توفير أحدث المعدات وتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة وفق أرقى الممارسات العالمية.

وأعرب عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.. مؤكدا أن توجيهات سموه كانت محفزة، وأن إدارة الدفاع المدني تسعى لتحقيق المؤشرات الوظيفية والتشغيلية من خلال الاهتمام بكوادرها وتدريبها واستعدادها لخدمة هذا الوطن.

حضر اللقاء.. سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

مشاريع

استمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال اللقاء من القائد العام للدفاع المدني إلى شرح واف حول المشاريع التطويرية لجهاز الدفاع المدني على مستوى الدولة، وتزويدها بأحدث الأجهزة من الآليات والمعدات المستخدمة في مكافحة الحرائق وتطوير تقنيات الوقاية والسلامة من الحريق في المباني والمنشآت.