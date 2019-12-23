ترجمة رؤية محمد بن راشد ترتقي بريادة دبي

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة تكامل عناصر منظومة العمل الحكومي ضمن كافة القطاعات.

ومواصلة العمل على إعداد عقول قيادية مبدعة قادرة على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والحفاظ على المكانة الريادية للإمارة ضمن مختلف المؤشرات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه فرق عمل عشرة مشاريع تطويرية لعشر جهات حكومية ضمن مبادرة «في دبي نتعلّم»، التي ينفذها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ووجّه سموه حديثه لفرق العمل قائلاً: «تعلّمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الحفاظ على الريادة واجب وطني، وعلينا جميعاً أن نكون أهلاً لتحقيق هذا الهدف بمتابعة التطورات العالمية، والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات والاستمرار في التزوّد بالمهارات والإمكانات، واستحداث المبادرات والأفكار التي تمكننا من تصدر قوائم التنافسية العالمية».

وقال سموه على «تويتر»: «سأتابع شخصياً منظومة العمل الحكومي في دبي ونتائج مستويات الأداء للوقوف على تقدم مشاريع وخطط التطوير والوصول إلى أعلى مستوياته في مختلف القطاعات».

اقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد: سأتابع شخصياً منظومة العمل الحكومي ومستويات الأداء