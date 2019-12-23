اليوم.. الإعلان عن الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ لمكالمات فزعة «E Call»

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

تعلن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شرطة أبوظبي اليوم تفاصيل الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ الخاص بتلقي مكالمات مبادرة فزعة «E Call».

وتنظم الهيئة اليوم مؤتمراً صحفياً يتحدث خلاله ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، والعميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، عن الاعتماد الدولي لمركز الطوارئ الخاص بتلقي مكالمات مبادرة فزعة «E Call» التي تهدف إلى تقليل وقت الاستجابة لحوادث المرور.

وتم اعتماد عدد من مراكز الطوارئ في الإمارات لدعم نظام «E Call» للاتصال الآلي في حالات حوادث السير بعدما تم اعتماد جاهزية شبكات الاتصالات، لتكون دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تطبيق المبادرة.

أفضل التقنيات

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري لـ«البيان» أن مراكز الاستجابة في شرطة أبوظبي جاهزة للتعامل مع النظام الجديد، الذي يواكب الجهود المستقبلية، حيث سيتم تزويد جميع المركبات بأفضل التقنيات التي تعمل على تسريع زمن الاستجابة للحوادث من خلال خاصية متطورة للتواصل السريع مع فرق الطوارئ التي تتيح تلقي معلومات الحادث تلقائياً.

مشيراً إلى جاهزية مركز القيادة والتحكم لتقديم خدماته للجمهور على مدار 24 ساعة، وتلقي المكالمات والبلاغات، والتعامل معها على وجه السرعة، بالتنسيق مع الجهات الشرطية الأخرى ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

وأوضح أن نظام «E Call» المتطور يقوم تلقائياً بالاتصال صوتياً وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتعرضة للحادث، ليظهر في مركز القيادة والتحكم إلكترونياً جميع البيانات الضرورية مع إمكانية التحدث مع سائق المركبة -إذا لزم الأمر- وتعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقعه وإجراء عمليات الإسعاف والإنقاذ.