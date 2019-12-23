إطلاق مبادرة لتحفيز الشباب على الابتكار في الأمن الغذائي

المصدر: ■ دبي - البيان

أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، مبادرة «نعم إكبا - نعم لمساهمة الشباب»، التي ينظمها المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بهدف إلهام الشباب للتواصل على الصعيد المحلي والدولي لدعم التحديات المحلية والعالمية والابتكار في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والاستدامة في البيئات الهامشية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتبنى مبادرة «نعم -إكبا» إطاراً استراتيجياً يتمركز على 4 محاور رئيسية وهي: الإلهام والتواصل والتنوع البيولوجي وريادة الأعمال لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والبيئات الهامشية، وذلك من خلال تعاون الشباب مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المزارعون ورجال الأعمال وصناع السياسات.

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الأمن الغذائي، أهمية توعية الشباب وتواصلهم حول القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي مع المحافظة على التنوع البيولوجي لدعم النظام البيئي الزراعي وتنمية ريادة الأعمال الزراعية.

وأشارت إلى أن إحدى ممكنات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة هي إشراك المجتمع ومنهم الشباب لتغيير المفاهيم والسلوكيات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الغذاء، حيث يهدف هذا البرنامج لبناء قدرات الشباب بهذا المجال.

وحث المركز المؤسسات التعليمية والأكاديمية والشبابية على المشاركة في المبادرة للاستفادة من خبرات الباحثين والمتخصصين في هذا المجال لإحداث تغيير عملي وميداني في البحث والتطوير العلمي وبرامج التدريب لتنمية القدرات ذات الصلة.

وتعليقاً على المبادرة، قالت الدكتورة طريفة الزعابي نائب المدير العام للمركز ومدير المشروع: «نتمنى إشراك شباب العالم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وأهداف التنمية المستدامة لإيجاد أفضل الحلول بعام 2030.

حيث ستكون «نعم إكبا» بمثابة منصة لأفضل الممارسات والحلول المبتكرة والتقنيات، التي سيتم تطبيقها عملياً في دول مختلفة ابتداءً من الدولة. فشباب اليوم هم صناع الغد والعلماء ورواد الأعمال المستقبليين. ومع بداية عام 2020 سيتم التنسيق مع الجامعات والمؤسسات الشبابية لإطلاق أندية «نعم -إكبا» الطلابية».