موظفو 97 جهة اتحادية ومحلية يستفيدون من «امتيازات»

المصدر: ■ دبي - شيرين فاروق

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «أن موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية يستفيدون من مئات العروض الحصرية التي تقدمها مؤسسات وشركات القطاع الخاص ضمن برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، الذي أطلقته الهيئة في عام 2010، بهدف خلق بيئة عمل حكومية محفزة وسعيدة.

وتعزيز مستويات السعادة والإنتاجية والإيجابية لدى موظفي الجهات الحكومية».

وأوضح محمود المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، لـ«البيان»: «أن برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات» يخدم موظفي 97 وزارة وجهة اتحادية ومحلية، بمن فيهم موظفو حكومتي عجمان وأم القيوين، المنضمتين أخيراً لقائمة المستفيدين من البرنامج خلال عام 2019».

وذكر أن أهمية برنامج «امتيازات» تتعاظم يوماً بعد آخر، حتى أصبح أحد أكبر برامج الخصومات على مستوى الدولة، إذ تنسق بموجبه الهيئة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص التجارية والخدمية وتوقع شراكات معها، لمنح خصومات خاصة وأسعار تفضيلية لموظفي الحكومة وعائلاتهم.

وأكد المرزوقي: «أن البرنامج يجسد حرص الهيئة على تعزيز وترسيخ مفاهيم السعادة والرفاه الوظيفي والولاء المؤسسي في بيئة العمل، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجية الموظفين وإنتاجية مؤسساتهم على حد سواء.

وبالتالي ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الحكومي، وجعلها حاضنة لأصحاب المهارات والكفاءات والعقول المبدعة، وهو الأمر الذي تنشده قيادتنا الرشيدة».

وأشار المرزوقي إلى أن برنامج «امتيازات» متاح كتطبيق ذكي يخدم الموظف في كل زمان ومكان، ويتضمن العروض الحصرية المقدمة من قبل شركاء «امتيازات» لموظفي الحكومة، وخرائط تفاعلية لأماكن هذه العروض، كما أنه يتيح للشركات المدرجة ضمن المبادرة إمكانية تحديث عروضها وطرح عروض جديدة باستمرار.

وذكر أن البرنامج يشهد تفاعلاً من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص الراغبة في الانضمام له، وتقديم خصومات وعروض حصرية لموظفي الحكومة، إذ يضم البرنامج أكثر من 600 شركة من مختلف القطاعات تقدم أكثر من 700 عرض.

ولفت مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة إلى أن فريق برنامج «امتيازات» نفذ منذ عام 2017 حتى بداية ديسمبر 2019 أكثر من 80 زيارة وجولة تعريفية بالبرنامج لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات حكومتي عجمان وأم القيوين، وتم خلالها تعريف الموظفين بآليات تفعيل التطبيق الذكي للبرنامج.