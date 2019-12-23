«زايد العليا» تورّد منتجاتها الخشبية لـ«الشؤون الإسلامية»

المصدر: أبوظبي - وام

سلمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الدفعة الأولى لإنتاجها من مستلزمات المساجد الخشبية من أرفف المصاحف ومنابر وعصي الخطباء التي جرى تجميعها بأنامل منتسبيها أصحاب الهمم بورش التأهيل المهني بالمؤسسة ورشة النجارة وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم«النحلة» والمرخصة من الجهات المعنية بالدولة، إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وذلك تنفيذا للاتفاق المشترك بين الجهتين بشأن توريد تلك المنتجات إلى الهيئة ليتم تركيبها بكل المساجد التابعة لها.

مرافقة

وقام وفد من المؤسسة يرافقهم أصحاب الهمم الطلاب أبطال المشهد - مانع سعيد سالم محمد الغيلاني الجنيبي، وسيف هلال سالم محمد صالح الجنيبي، ومحمد علي عبد الله محمد تمام المازم، وصالح فهد علوي حتروش - بتسليم المنتجات «50 رفاً لحمل المصاحف» وتركيبها في مسجد سلمى بنت ثابت بالفجيرة بحضور محمد المرزوقي مدير إدارة المساجد بالهيئة.

وخالد محمد سعيد الضنحاني مدير فرع الهيئة بالفجيرة. وأعرب المهندس محمد سيف العريفي مدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني بالإنابة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بالغ سعادته بما تحقق من إنجاز وتسليم شهادة جهة التسليم بجودة وتميز المنتج، والذي يعد تطورا نوعيا متميزا في جهود المؤسسة.

متابعة

وأكد العريفي أن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يتابع عن كثب ويشرف على إنجاز المؤسسة لكل تعهداتها وتنفيذ جميع المشروعات، وخطواتها نحو تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل وفي المجالات كافة بما يناسب مهاراتهم، مشيراً إلى الحرص على تأهيل وتدريب أصحاب الهمم ومراعاة كل إجراءات الأمن والسلامة في تأدية عملهم.