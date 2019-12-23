رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء يهنئ بإطلاق اسم الشارقة على أحد النجوم المكتشفة

المصدر: باريس - وام

رفع الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بمناسبة تسمية أحد النجوم المكتشفة أخيراً باسم «الشارقة»، وتسمية الكوكب التابع له باسم «بارجيل».

وكان الاتحاد الفلكي الدولي في العاصمة الفرنسية باريس أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي جرى على هامشه الإعلان عن نتائج تسمية منظومات نجمية مكتشفة حديثاً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد. وتم استعراض ما تميزت به الشارقة في الآفاق الحضارية ومآثرها وإسهاماتها في البناء الثقافي والعلمي والمعرفي.

وتأتي هذه التسمية في إطار مشروع الاتحاد الدولي للفضاء، لتسمية عدد من المنظومات النجمية من قِبل الدول الأعضاء التي أُطلقت في عام 2015، إذ تمت تسمية 19 نجماً وكوكباً.

وقد عمد الاتحاد إلى إطلاق هذا المشروع كمسابقة جديدة يتاح فيها لكل دولة من الدول الأعضاء الفرصة لتسمية نظام كوكبي نجمي واحد مع كوكبه، وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد أعضاء الاتحاد الفلكي الدولي، فقد تم تعيين نظام كوكبي نجمي لها، ليُصار إلى تسميته باسم يعكس ثقافة وتاريخ وهوية الدولة ضمن المعايير الحضارية.