جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تدعو الجمهور للمشاركة في عملية الترشيح والتحكيم

المصدر: الشارقة - البيان

دعا المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الجمهور للمشاركة في عملية الترشيح والتحكيم بجائزة الاتصال الحكومي من خلال فئة «صوت المجتمع» الخاصة بالدولة.

وبموجب شروط ومعايير هذه الفئة، تتم دعوة جميع فئات وشرائح المجتمع في دولة الإمارات، لترشيح مؤسسةٍ نفذت حملة اتصال حكومي على موقع الجائزة الإلكتروني بشكلٍ مباشر، ثم يتبعها التصويت من قبل الجمهور.

وستطرح الجائزة على موقعها سؤالاً حول مبادرة متعلقة بالاتصال الحكومي تركت أثراً إيجابياً في ترسيخ أسلوب المعيشة الصحي أو رفع مستوى الوعي بالخدمات الحكومية الجديدة أو التنويه بالخدمات العامة أو إدارة الاتصال خلال الأزمات، وغيرها، حيث يجيب الجمهور عبر ترشيح الحملات التي يراها مناسبة، وعند انتهاء فترة الترشيح، يتم اختيار أفضل عشرة مرشّحين.

ومن ثمّ إتاحة التصويت للجمهور، لكي يقوم بدوره بتحديد المراتب. وحول أهداف هذه الفئة، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «نسعى إلى إشراك المجتمع في تطوير معايير الاتصال من خلال قياس النتائج وأثرها على حياة الناس، كما نهدف إلى تحفيز المؤسسات على المزيد من التفاعل مع الجمهور، ومراعاة احتياجاته وآرائه عند تصميم حملات الاتصال».