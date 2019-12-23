مجلس دبي للشباب يطلق منصة لتعزيز المشاريع وخطط المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس دبي للشباب منصة «لقاء شباب دبي»، التي تستهدف استحداث أكبر شراكة شبابية على مستوى إمارة دبي.

وهو الأمر الذي من شأنه ترك أثر إيجابي يسهم في تعزيز المشاريع والخطط الشبابية الحالية والمستقبلية، ونظّم المجلس أخيراً اللقاء الأول للمجالس الشبابية القطاعية والوزارية والمؤسسية القائمة حالياً في الإمارة، الذي استهدف ما يقارب 20 مجلساً تتمثل فيه فئة الشباب من القطاعات الاستراتيجية كافة.

وتضمن اللقاء الأول ورشة عصف ذهني تركزت على 3 محاور رئيسة، أولها: آليات تفعيل عمل المجالس الشبابية المؤسسية وتعزيز مساهماتها ضمن قطاعاتها بما يضمن تحقيق أولويات شباب إمارة دبي، والثاني: النظر في تحدي مشاركة شباب إمارة دبي في الفعاليات الشبابية والحلول المقترحة لرفع مشاركة الشباب، والثالث: تحديد أولويات شباب دبي 2020.

وبدورها، أكدت مريم العبيد، رئيسة مجلس دبي للشباب، أهمية هذا اللقاء الاستراتيجي، مشددةً على ضرورة استمراريته للإبقاء على هذه الشراكة بين مختلف المجالس الشبابية التي تمثل أكبر شريحة من مجتمع الإمارة.

لتحقيق الأهداف المرجوة من مجلس الشباب وتعزيز دوره في المجتمع، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تعزيز العمل الشبابي، والإسهام في تمكينهم وتفعيل دورهم في مسيرة الدولة التنموية.

بوابة

وقالت العبيد: «أتاح تجمّع مختلف المجالس الشبابية في الإمارة الفرصة للوصول إلى فئة الشباب الإماراتيين الموظفين في مختلف الجهات، إذ يعدّ هذا اللقاء بمنزلة بوابة لبناء وتفعيل أطر التنسيق والتعاون، بما يخدم شؤون الشباب في إمارة دبي، ويحقق التكامل بين القطاعات ويدعم المشاريع القائمة والمستقبلية».

وخلال اللقاء، تم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات عملت بدورها على مناقشة المحاور المطروحة، وتحليل مختلف جوانبها، واقتراح أنسب الحلول والمبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل تفاعلي بالتنسيق مع مجلس دبي للشباب.

ومن الحلول التي تم اقتراحها خلال اللقاء استحداث منصة عامة تستهدف شباب إمارة دبي، وضمهم في قاعدة واحدة تتيح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم، وتقدم لهم الخدمات الشبابية التخصصية، وتفتح لهم الفرص بما يضمن تفعيل دورهم الاجتماعي والاقتصادي.

آلية

واقترح الشباب، خلال اللقاء، أيضاً إيجاد آلية لرفع التقارير، ليتم من خلالها قياس أداء المجالس الشبابية، بما يضمن تحقيق المخرجات وتفعيل الأدوار، وكذلك تم الاتفاق على إنشاء أسلوب تشاركي بين المجالس يتيح التعاون بين الجهات والقطاعات التي تتلاقى في مشاريعها ونطاق عملها.