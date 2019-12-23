ضاحي خلفان يدعو لوضع خريطة طريق لاكتشاف الموهوبين المواطنين

المصدر: دبي - البيان

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، إلى ضرورة وضع رؤية واستراتيجية واضحة وموحدة للموهوبين على مستوى الدولة، وخريطة طريق لاكتشاف الموهوبين من أبناء الوطن.

كما طالب معاليه بتوفير البيئة الإبداعية التي تسهم في تطوير المواهب وتحويلها إلى طاقات إبداعية تفيد المجتمع، وتتماشى مع السياسة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخلق بيئة جاذبة لدعم الموهوبين للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب معاليه بحضور محمد القاضي، المدير العام لصندوق الوطن، وميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

والعميد وليد المناعي، المدير العام لإدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وهم: الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومنيرة صفر، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا إبراهيم، والمقدم زيد الصابوني.

دعم المشاريع

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين صندوق الوطن، وجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، في مجال دعم المشاريع والبرامج التي تقوم بها الجمعية، والتنسيق مع صندوق الوطن لتقديم الرعاية والدعم لبرنامج المبرمج المواطن الذي أطلقته الجمعية قبل أربع سنوات، بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، ومايكروسوفت العالمية.

كما أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أهمية عقد دورات إثرائية في المواد العلمية للموهوبين في الإجازات الصيفية لتنمية وصقل قدراتهم، والاستعانة بأساتذة متخصصين في العلوم واستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيراً معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

تنسيق

وأشار معاليه إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى التنسيق مع كل الجهات المعنية برعاية الموهوبين في الدولة، وعقد جلسات عصف أفكار مع عدد من الجهات المعنية والمختصين في المجالات العلمية، وتوحيد اختبارات الذكاء للموهوبين، ووضع مقاييس موحدة لتلك الاختبارات.

والاستعانة بأفضل الخبرات والبرامج الخاصة باكتشاف الموهوبين، من أجل وضع خطة عمل مشتركة، وتحفيز الشباب وخلق الشغف لديهم في المبادرة بتنمية مهاراتهم.