وزارة الثقافة وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت سلمى الدرمكي، الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، الأمينة العامة للجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، فريق الاستدامة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة العقيد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات.

والنقيب الدكتورة روضة حسن الشامسي، والرقيب فيصل عبد الله أيوب، والمهندسة مريم صلاح الدين المعني، عضوان في الفريق، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستدامة.

واطلعت الدرمكي على جهود شرطة دبي في مجال الاستدامة، إذ سلطت المهندسة مريم صلاح الدين المعني الضوء على أبرز تطبيقات شرطة دبي في مجال الاستدامة في مختلف القطاعات التعليمية والبيئية والمهنية وغيرها.