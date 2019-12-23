4.2 ملايين مكالمة تلقّاها «999» بشرطة دبي منذ بداية 2019

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على عرض إحصائيات هاتف النجدة (999) منذ بداية العام الجاري حتى الربع الثالث، ومقارنتها بالعام الماضي، إذ تلقى مركز القيادة والسيطرة 4 ملايين و259 ألفاً و319 مكالمة، تم الرد على ما نسبته 99% منها في غضون 10 ثوانٍ.

فيما تلقّى في الفترة ذاتها من العام الماضي 3 ملايين و915 ألفاً و358 مكالمة، تم الرد على ما نسبته 90% منها في غضون 10 ثوانٍ. جاء ذلك خلال تفقّده الإدارة العامة للعمليات ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، ورافقه خلال الجولة التفقدية اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة.

واللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ونائبه لشؤون الاتصالات والتقنيات العميد الدكتور خالد غانم المري، ونائبه لشؤون العمليات العميد نبيل عبد الله الرضا، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش.

تثمين

وثمّن اللواء المري الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للعمليات في تطوير منظومة العمل في مختلف المجالات، والتي أثمرت عن حصول الإدارة العامة على الاعتماد العالمي لمعايير الأيزو ISO 18295-1:2017 لنظام إدارة مراكز اتصال العملاء.

وبذلك تكون أول جهة شرطية على مستوى الدولة تحصل على هذا الاعتماد، باعتبار أن مراكز الاتصال 901 تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية التواصل مع الجمهور في شرطة دبي، بما يعزز التوجه الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي «مدينة آمنة».

التطبيقات الذكية

كما اطلع اللواء المري على التطبيقات الذكية الخاصة بالإدارة العامة للعمليات المتمثلة في تطبيق غرفة العمليات، والجي بي إس، والتدخل السريع ولوحة العمليات ونظام التوجيه الآلي للبلاغات.

والدراجة الهوائية الذكية المشابهة في مهامها للدوريات المرورية من حيث احتواؤها على كاميرا وشاشة ولواح وغيرها، هذا إلى جانب اطلاعه على جهود الإدارة العامة في مجال تدريب الموظفين، وتم تدريب 526 موظفاً بواقع 150 دورة تدريبية داخلية، و163 دورة تدريبية خارجية.

مركز الاتصال

كما زار اللواء المري مركز الاتصال 901، واطلع على إحصائيات المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال، إذ وصل عدد المكالمات الواردة إلى المركز منذ بداية العام حتى الربع الثالث من العام الجاري 339 ألفاً و836 مكالمة، مقابل 297 ألفاً و215 مكالمة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث الطارئة 6 دقائق و30 ثانية منذ بداية العام حتى الربع الثالث، فيما كانت نسبة الاستجابة المستهدفة لتلك الحوادث 9 دقائق، بينما جاء متوسط الاستجابة لوصول الدوريات الأمنية إلى الحوادث غير الطارئة 11 دقيقة و25 ثانية.