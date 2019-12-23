تنظيم ملتقى الثقافة البيئية المستدامة لأطفال الإمارات

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز البيئة للمدن العربية بدعم من بلدية دبي، أعمال الملتقى الوطني الأول للثقافة البيئية المستدامة لأطفال الإمارات، بمشاركات واسعة من الجهات المعنية بثقافة الطفل ووعيه الصحي والبيئي، وغرس القيم الإيجابية التي تحفز سلوك الناشئة لإنتاج ثقافة مبدعة وسلوك حضاري وإبداعي مستدام يضع قضية البيئة والمجتمع نصب عينيه.

حيث وجه مركز البيئة للمدن العربية دعوات لأكثر من 60 جهة محلية داخل الدولة مهتمة بثقافة الطفل ووعيه المستدام من وزارات ومنظمات وهيئات وبلديات ومراكز للطفولة وغيرها.

وهدف الملتقى إلى التعرف على الجهود المبذولة في موضوع تثقيف الأطفال وغرس القيم الإيجابية المستدامة.

وعرضت أوراق العمل الرسالة الإعلامية الموجهة للطفل الإماراتي مشتملة على الاستراتيجيات المعتمدة والمبادرات والأنشطة والفعاليات والمسابقات والبرامج الداعمة لتعزيز ثقافة الطفل الإماراتي بالبيئة المحلية وتنمية الحس الاجتماعي والوعي تجاه الاهتمام بالبيئة والتعامل معها بشكل إيجابي ومبادر وبتفكير مبتكر.

واستضافت مدينة الطفل في بلدية دبي الملتقى كشريك استراتيجي وداعم رئيسي لهذه المبادرة الوطنية التي تعتبر الأولى من نوعها، حيث تضمن برنامج الملتقى أوراق عمل الجهات المشاركة الموضحة لتجاربها ونجاحاتها وإسهاماتها في تعزيز الوعي، ومكافأة الجهود المبدعة وصياغة الشخصية المتزنة للطفل الإماراتي.

كما تضمن مشاركة 16 جهة في المعرض المصاحب بمشاركة ثرية من المدارس والمعلمين والطلبة.