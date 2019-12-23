تدشين «استراحة الأمهات» في أبوظبي لدعم الرضاعة الطبيعية

المصدر: أبوظبي - وام

دشّنت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، «استراحة الأمهات» في مقرها، وذلك بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للأمهات من موظفات الدائرة.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الدائرة على تهيئة أجواء عمل تتلاءم مع الموظفات العاملات في الدائرة ممن لديهن أطفال رضع، حيث تهدف الاستراحة إلى تهيئة بيئة عمل صديقة للأم والأسرة، وتعزيز وعي الأمهات بضرورة وأهمية تغذية أطفالهن عبر الرضاعة الطبيعية وأثر هذه الممارسة على نشأة الطفل الصحية، ما يساهم في تكوين أسر صحية تكون نواة لمجتمع حاضن وآمن.