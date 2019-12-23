وفد كويتي يطلع على تجربة شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من وزارة الداخلية في دولة الكويت الشقيقة على تجربة شرطة أبوظبي في ترخيص الآليات والسائقين، والخدمات الذكية على الموقع الإلكتروني، وتطبيقات الهواتف الذكية وجهود مراكز سعادة المتعاملين.

وكان العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، التقى الوفد الضيف الذي استمع إلى إيجاز عن خدمات المديرية، واستخدام أحدث التقنيات والأدوات في مجالات العمل.

وتطرق مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات إلى تحفيز المتعاملين على التحول الذكي، لتوفير الخدمات بسهولة عبر قنواته المتعددة التي تتيح لهم الكثير من الخيارات، بما يتناسب مع طريقة تقدمهم للحصول على ذلك.