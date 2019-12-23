بلدية أبوظبي تعرّف بضوابط بيع الحيوانات الأليفة وطيور الزينة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة ورشة تحت عنوان: «كيف ترضي عميلك» استهدفت رفع مستوى الوعي لدى العاملين في محلات الطيور وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة.

وتمحورت الورشة حول كيفية التعامل مع المتعاملين، وسياسة بيع وشراء الحيوانات الأليفة وطيور الزينة، من خلال الإنصات إلى مطالب المتعاملين باهتمام، وتدريب العاملين الجُدد على هذه السياسة والتركيز على الاشتراطات الصحية للمحافظة على معايير الصحة العامة وإرضاء المتعاملين.

وركزت الورشة على أهمية منع عرض أو بيع الحيوانات الأليفة وطيور الزينة المريضة، ومنع عرض أو بيع الكلاب والقطط بدون شهادة تطعيم ضد الأمراض من عيادة بيطرية مرخصة أصولاً في مدينة أبوظبي، ومنع عرض أو بيع الكلاب والقطط التي تقل أعمارها عن 3 أشهر، ومنع بيع الحيوانات الأليفة وطيور الزينة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

ونصحت البلدية مشتري الكلاب والقطط بطلب شهادة التطعيم ضد الأمراض من البائع، ويمكن استبدال أو استرجاع قيمة الحيوان أو الطير خلال يومي عمل إذا ثبت أنه مريض بموجب تقرير صحي بيطري من إحدى العيادات المرخصة أصولاً في مدينة أبوظبي، ولا بد من طلب شهادة التطعيم ضد الأمراض من البائع.