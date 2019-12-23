بلدية الشارقة تطلع على أفضل ممارسات إسبانيا في التحول الرقمي

اطلعت بلدية مدينة الشارقة، ممثلةً بقطاع الدعم المؤسسي، على أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، خلال زيارة وفد من البلدية مدينة برشلونة في إسبانيا، برئاسة عبد الله علي القايدي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد الملا، مستشار إدارة تقنية ونظم المعلومات، إذ شهدت الزيارة حضور مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات.

وأكد عبد الله علي القايدي: «أن المؤتمر يعتبر من المؤتمرات الناجحة التي تُعنى بتوفير المعلومات اللازمة والدراسات المستقبلية للمؤسسات لفهم المستقبل بشكل أفضل، وحرصت البلدية على المشاركة لتحقيق العديد من الأهداف كالاطلاع على آخر المستجدات التقنية، وخصوصاً في المجال الرقمي والالتقاء بالعديد من الخبراء للاستفادة منهم.

إذ شارك بالمؤتمر ما يزيد على 6 آلاف خبير ومختص في مجال تقنية المعلومات، والاطلاع على التجارب الابداعية للقادة المبدعين في مجال التقنية، وطرائق تغلبهم على التحديات التي واجهتهم».

وأشار القايدي إلى أن وفد البلدية حضر مختلف الموضوعات التي تم طرحها في المؤتمر لتعزيز خبرات البلدية، والاطلاع على تجارب مختلف الدول في مجال التحول الرقمي. الشارقة - البيان