اعتمادان لـ«السعودي الألماني» في الجودة الطبية والمخبرية

المصدر: دبي - البيان

حاز المستشفى السعودي الألماني بدبي اعتمادين دوليين يبرزان مكانته العالمية خلال أسبوع واحد؛ أولهما اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية (جي سي آي) للعام الحالي 2019 .

ويمثل هذا الاعتماد اعترافا دوليا بتبنيه أعلى معايير الجودة الطبية، وثانيهما اعتماد (CAP) من كلية علم الأمراض الأمريكية، والتي تمنح للمرافق الصحية التي تلبي أعلى معايير التميز والجودة في الممارسات والإجراءات المخبرية ويعتبر (CAP) اعتماداً دولياً معترفاً به عالمياً للمختبرات التي تلبي المعايير الصارمة لفحص جودة كفاءة العاملين والسجلات المخبرية السريرية وإجراءات مراقبة الجودة، فضلاً عن معدات المختبرات والمرافق وبرنامج السلامة، إضافة الى الإدارة الشاملة للمختبرات.

دعم

وأعربت الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات، عن سعادتها بهذا التكريم والدعم الدولي الذي سيساهم بلا شك في دفع العاملين والأطباء إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم بما يمكنهم من تحسين الأداء وتطوير القدرات، والإخلاص في طرح المبادرات الخلاقة التي تحقق أهدافها في رعاية المرضى والاهتمام بذويهم.