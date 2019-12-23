محاضرة لموظفي حكومة الشارقة عن طرق برمجة جينات الإنسان

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة التثقيف الصحي، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أمس، محاضرة صحية توعوية بعنوان «أعد برمجة جيناتك»، استهدفت عدداً من موظفي وموظفات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الشارقة.

ضمن مبادرات المرحلة الثانية من برنامج «وازن»، إحدى مبادرات الإدارة التي تقام تحت شعار نحو بيئة عمل صحية لموظفي حكومة الشارقة، وتحظى برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وتضمنت محاور المحاضرة التي ألقتها الدكتورة مريم مطر، مؤسِّسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية، التركيز على أهمية دراسة علم الجينات لتعزيز صحة أفراد المجتمع، وتأثير الجينات في جوانب حياة الإنسان المختلفة، وكيفية تحكم الإنسان في جيناته عن طريق اتباع ممارسات صحية تتمثل في الغذاء المتوازن وممارسة الرياضة والتأمل و النشاطات الذهنية، والحديث عن الطفرات الوراثية وتأثيرها في عمر الخلايا.