"سجايا الشارقة" تحقق أمنيات 40 يتيماً

المصدر: وام

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مشروعها الريادي "سدرة الأمنيات" الهادف لتحويل أمنيات الأيتام إلى واقع ملموس بما ينعكس إيجابا على نفوس أبنائها المنتسبين.

وساهمت سجايا فتيات الشارقة خلال مشاركتها بالمشروع في تحقيق 40 أمنية لأيتام المؤسسة التي تحرص على تعزيز دورها المجتمعي الهام في تعزيز الوعي بأنشطتها وتسليط الضوء على برامجها الهادفة.

وتضطلع المؤسسة بدور رائد في مشروع "سدرة الأمنيات" لتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة ونشر مفاهيم الخير والعطاء التي تسهم في إدخال الفرح على قلوب الأيتام، وتقدم الدعم والتمكين لهم، والنهوض بواقعهم للأفضل.

ويرسخ المشروع العادات الإيجابية على صعيد التكافل المجتمعي، وإعداد الأيتام ليتفاعلوا مع المجتمع الذي يحيطهم بالرعاية والاهتمام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نشأتهم، ويُنمي فيهم روح البذل لأنفسهم ولمجتمعهم.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: "تأتي مشاركتنا في مشروع سدر الأمنيات، التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، انطلاقاً من دورنا المجتمعي في تعزيز معاني الخير والتعاون بين الفتيات وغرس قيم التكافل الاجتماعي وأهمية مساعدة الآخرين، وتمثلت مشاركة الفتيات في تحقيق أمنيات 40 يتيماً، وتنفيذ أنشطة تعزز المحبة والخير بين أفراد المجتمع الإماراتي".

من جهتها قالت مريم الخليفة رئيس قسم العلاقات العامة في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: "نثمن مشاركة سجايا فتيات الشارقة في مشروع "سدرة الأمنيات"، حيث يمثل هذا التعاون ترجمة واقعية وعملية لإيمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتميزهم المؤسسي الذي يحقق الشراكة المجتمعية الفاعلة لدعم فئة مهمة في المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع استطاع خلال سنوات قليلة من إطلاقه تحقيق أمنيات العديد من الأيتام ما جعله مشروعا دائما يتيح لكل يتيم منتسب الفرصة لتحقيق أمنيته التي يحلم بها".