بتوجيهات محمد بن زايد تغيير اسم مستشفى الواحة إلى "كند" تقديرا لدور الطبيبين كينيدي

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات محمد بن زايد، أطلق هزاع بن طحنون الهوية الجديدة لمستشفى الواحة في العين تحت مسمى "مستشفى كند"، وذلك تقديراً وعرفاناً للدور الذي قام به مؤسسا المستشفى الزوجان بات وماريانا كينيدي في تطوير الرعاية الصحية في مدينة العين.

ويعد مستشفى كند أول مركز صحي من نوعه في إمارة أبوظبي والذي تم تأسيسه في ستينيات القرن الماضي بدعوة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، للطبيبين كينيدي لإقامة مرفق لتقديم خدمات الرعاية الصحية لحديثي الولادة.

وشهد المستشفى طوال 6 عقود ولادة عشرات الآلاف من أبناء الإمارات، ومراحل مهمة من تاريخ تطور القطاع الصحي بالمدينة الذي يزخر الآن بخدمات طبية عالمية المستوى في جميع مجالات الرعاية الصحية، بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الحكيمة.