شرطة دبي تؤكد جاهزيتها لتأمين احتفالات السنة الميلادية الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، عن استعداد اللجنة لتأمين الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية 2020م، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقال اللواء الغيثي إن احتفال رأس السنة الميلادية يشغل حيزاً عالمياً لافتاً، نظرا لما تتمتع به إمارة دبي من مكانة سياحية عالمية جاذبة لمختلف الجنسيات، وقد أنهت اللجنة كافة استعداداتها حيث تم اعتماد الخطة النهائية المقدمة من أعضاء اللجنة التي شملت توجيهات للجمهور عن كيفية الوصول للفعالية، وتحديد أماكن المواصلات، والطرق المؤدية للوصول لمكان الفعالية، بالإضافة الى الأماكن المخصصة للعائلات والعزاب والخيم المساندة لتقديم الخدمات للجمهور، مثل الإسعاف وغيرها من الخدمات الأخرى، وكيفية التواصل مع اللجنة من خلال الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي للقيادة العامة لشرطة دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي وموقع إعمار.

وقدم كل من المسؤولين في شركة إعمار وجزيرة النخلة عرضاً مرئياً لمواقع الاحتفال وتوزيع الفنادق والنقاط الأمنية المهمة. وفي ختام الاجتماع توجه اللواء الغيثي بالشكر إلى كافة الحاضرين من لجنة تأمين الفعاليات على حرصهم وسعيهم لتأمين الاحتفال، متمنياً عاما جديدا يسوده الأمن والوئام في كافة أرجاء العالم بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.