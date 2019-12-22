تفاهم بين «الأمم المتحدة لتحالف الحضارات» و«المجلس العالمي للتسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن المجلس العالمي للتسامح والسلام ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات عن تعاونهما من أجل تطوير مشاريع ومبادرات تعزز التسامح والتفاهم والتحالف بين الثقافات والأعراق والأديان على مستوى العالم.

ووقع معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وميغيل أنجيل موراتينوس الممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المجلس والمنظمة الدولية.

تطوير

وتهدف المذكرة إلى تأطير مجالات التعاون ذات الأولوية، وتشمل تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز السلام والتسامح، ودعم خطة العمل لحماية المواقع الدينية للأمم المتحدة، والتعاون المؤسسي في عقد وإقامة المؤتمرات.

وأعرب موراتينوس عن سعادته بتوقيع مثل هذه المذكرة التي من شأنها توحيد الجهود الدولية لدعم مساعي التسامح والسلام حول العالم، مشيدا بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام وما يقدمه من خلال برلمانه الدولي وجمعيته العمومية، من خلال رفع قيم التسامح في كافة الأصعدة وفي مختلف دول العالم.

وقال الجروان إن أحد أهم أهداف المجلس هو العمل على تعزيز التعاون الدولي، من أجل نشر ورفع قيم التسامح والسلام، وتمكين الشباب والنساء، وتعزيز دور وسائل الإعلام من أجل السلام، ولا سيما مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة ولعل أهمها منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.