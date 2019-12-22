سفارة الدولة في بريطانيا تحتفل بمرور الذكرى الأولى لعام التسامح

المصدر: لندن - وام

احتفلت سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بالتعاون مع مجلس الشباب العالمي ومنظمة «AGE WESTMINST»، بمرور الذكرى الأولى لعام التسامح.

وتضمّن الحفل عرض أفلام وثائقية عن تاريخ دولة الإمارات والتعريف بسياستها في إطار التسامح والقبول والتعايش السلمي.

ونوه رئيس «AGE WESTMINST» بالجهود التي تضافرت من أجل إنجاح هذا التجمع الإنساني، معتبراً الأمسية تجسيداً حياً لمفهوم التسامح الذي تتبناه دولة الإمارات في احتضان الآخرين.

تنسيق

وأكد أن التعاون والتنسيق الوثيق بين مجلس الشباب العالمي وسفارة الدولة والمنظمة كان لهما الأثر الكبير في توفير الأجواء الدافئة لكبار السن، وإحاطتهم بالاهتمام والعناية، واطلاعهم على ثقافة الإمارات وتاريخها.

من جهتها، أكدت روضة العتيبة، نائبة رئيس البعثة الإماراتية في سفارة الدولة، أن تنظيم الأمسية جاء وفق أسلوب تعريفي، خصوصاً أن بعض الحاضرين ليست لديهم دراية كافية بالإمارات، ولذلك تم التعاون مع منظمة Age Westminster للالتقاء بكبار السن، في جلسة تثقيفية عن حضارة وتاريخ الإمارات والتقاليد الإماراتية والمأكولات الإماراتية.

وأعربت الطالبة المبتعثة روية أحمد المحرزي، من مجلس الشباب العالمي في المملكة المتحدة، عن سعادتها لتنظيم الأمسية الثقافية التي شكلت فرصة مناسبة للطلبة المبتعثين، لإيصال تاريخ وإرث الإمارات إلى المجتمع البريطاني.