550 مليون درهم مشاريع طرق وبنية تحتية جديدة في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لتطوير قطاع البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط، عن أن حجم مشاريع البنية التحتية والطرق التي أنجزتها الدائرة خلال العام الحالي بلغ 550 مليون درهم، منها في مشارع الطرق إنشاء مشروع تطوير جسر الراشدية بتكلفة 150 مليون درهم، وتصميم مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد المرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم، ومشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد بتكلفة 150 مليون درهم، بينما بلغ إنجاز مشاريع طرق ومشاريع عمرانية جديدة في منطقتي مصفوت والمنامة خلال العام الحالي بتكلفة 50 مليون درهم، في حين رصد 50 مليون درهم لمشاريع بنية تحتية أخرى.

مواكبة

وأكد مواصلة دائرة البلدية والتخطيط مشاريع الطرق الجديدة وإنشاء الجسور من أجل مواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، وذلك وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، بأهمية تعزيز وتطوير كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشاريع بمواصفات عالمية تسهم في دعم قطاعات الأعمال وتجذب المستثمرين إلى الإمارة، كما تنفذ حالياً العديد من الطرق بالتعاون مع مكتب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ووزارة تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق السكنية في إمارة عجمان.

مشاريع تطويرية

وقال المهيري في تصريحات لـ «البيان»: إنه سوف يتم إنجاز غالبية مشاريع الطرق والبنية التحتية الجديدة خلال خمس سنوات، وإن العمل في التنفيذ يراعي عدم إرباك حركة السير والمرور في الإمارة، ويتم تنفيذ المشاريع في مراحل وتناغم لتعزيز البنية التحتية في عجمان.

وذكر أن حكومة عجمان تولي كل اهتمام بدعم مشاريع البنية التحتية من خلال تطوير الشوارع الرئيسية وإنشاء جسور جديدة تستوعب كثافة الحركة المرورية المتزايدة، حيث تم خلال العام الحالي إنجاز مشاريع بنية تحتية بتكلفة 200 مليون درهم، منها مشاريع طرق بلغ طولها 42.5 كيلومتراً في مناطق مختلفة في الإمارة، كما يجري حالياً تنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية بتكلفة 150 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من العام المقبل، ويأتي تنفيذ المشروع بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

تطوير

وأفاد بأن العام المقبل سوف يشهد تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، والذي يعتبر من الشوارع الحيوية، حيث يربط ميناء وجمارك عجمان بالشوارع الأخرى، والآن المشروع في طور التصميم، حيث يتم توسعة الشارع وإنشاء جسر جديد وتقاطع جديد للقادمين من اتجاه كورنيش عجمان نحو منطقة الحميدية، وتصل تكلفة المشروع 150 مليون درهم، كما سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد بـ 150 مليون درهم، وذلك بداية من شارع الشيخ محمد بن زايد وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن راشد وتطوير دوار المحكمة وعمل شوارع خدمية وتطوير التقاطع السفلي لجسر الروضة وإلغاء الدوارات على امتداد الشارع وسيتم عمل مداخل جديدة لمدينة عجمان بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير.

أول مبنى أخضر

وأشار المهيري إلى أنه تم خلال العام الحالي إنجاز مشروع الحي التراثي، الذي اشتمل على إنشاء طرق وإنارة، وذلك بتكلفة 25 مليون درهم، ويجري حالياً العمل على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع مختبر مواد البناء الذي يعتبر أول مبنى أخضر في الإمارة بتكلفة 15 مليون درهم، ويتم افتتاحه مطلع العام المقبل.

وأوضح أن مختبر مواد البناء أسهم في تعزيز جودة البناء من خلال إجراء فحوصات التربة والحديد ومواد البناء وإجراء البحوث الخاصة باستدامة مشاريع البناء، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال العام الحالي الخاصة بمواد البناء 15994 فحصاً، كما تم إصدار 1947 رخصة بناء جديدة خلال 10 أشهر، بينما بلغ عدد مخططات الأراضي الصادرة من الدائرة 7326 مخططاً.